Комбат подозревает, что боевики будут только имитировать отход на Донбассе

В итоге есть риск, что боевики займут ключевые позиции, которые украинские военные отвоевывали кровью.

Военные предупреждают о риске обмана со стороны боевиков и россиян при разведении сил штаб ООС

Читай также: У Зеленского рассказали, что будет с боевиками после применения “формулы Штайнмайера"

Украинские военные во время разведения сил будут оставлять свои позиции, а боевики - только имитировать уход. В этом уверен комбат 93-й бригады Сергея Плахотник, о чем он написал в Facebook.

"Лапоть, карту купи! А я тем временем куплю за ящик водки билет в первый ряд, чтобы посмотреть, как представители власти посетят Петровское, а Президент будет гарантировать безопасность его жителей", - иронизирует он.

"Разве что власть сепарская. Покажите кто-нибудь на карте, что от Петровского до наших позиций от 1,5 до 3 км. Кровью только моих четырех ребят и потом нескольких батальонов строились те позиции", - говорит Плахотнюк.

Читай также: "Слуга народа" надеется на возвращение оккупированного Донбасса до Нового года

"И основная проблема в том, что мы будем оставлять свои позиции, а сепары будут имитировать уход из никому не нужной Викторовки и отойдут именно на Петровское", - возмущен он.

"И на предмет настроений жителей этого села и соседней Стылы иллюзий быть не может. Передайте Пристайко: его уже нае&@ли", — написал Плахотник.

Ранее Кулеба уже признал, что договоренности по Донбассу - это не мир с РФ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram