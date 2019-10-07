Суд не выявил "незаконного обогащения" у главы Госаудитслужбы

Кроме прочего, "главный аудитор" занизила в декларации стоимость собственной квартиры на почти 2 млн грн.

Ранее у Гавриловой были найдены золотые слитки Наші гроші

Высший антикоррупционный суд закрыл дело о незаконном обогащении бывшего председателя Аудиторской службы Лидии Гавриловой.

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Ярослав Белявский.

“Прокуроры сегодня внесли ходатайство и суд закрыл этот эпизод в соответствии с решением Конституционного Суда“, - сказал адвокат.

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По его словам, дело касательно другого эпизода - декларирования Гавриловой недостоверной информации - будет слушаться в Антикоррупционном суде. Заседание по этому эпизоду назначено на 14:00 23 октября.

Как сообщалось, в сентябре Кабмин уволил председателя Аудиторской службы Гаврилову.

Ране Соломенский районный суд Киева передал обвинительный акт в отношении Гавриловой в Высший антикоррупционный суд. В материалах, переданных в Высший антикоррупционный суд, фигурируют ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

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В январе 2018 года, детективы НАБУ сообщили главе Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

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