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Зеленский вычитывает шутки “Квартала” о себе и первой леди

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Елена Кравец рассказала детали сотрудничества Зеленского и “Квартала”.
Зеленский вычитывает шутки о себе
Зеленский вычитывает шутки о себе
facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор участвует в жизни “Квартала 95”. Об этом рассказала актриса юмористической студии Елена Кравец в эфире программы “Светская жизнь”.

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Кравец рассказала, что президент Зеленский активно участвует в жизни “Квартала”. Особенно он обращает внимание на шутки о себе и своей жене Елене.

Вова (Владимир Зеленский, -ред.) все проверяет. Он отчитывает тексты ... Во-вторых, мы же думаем, что мы говорим, - сказала Кравец.

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Кроме того, по словам Кравец, Владимир Зеленский является активным администратором многих пабликов в социальных сетях, которые связаны с “Кварталом”. Иногда президент даже делает посты.

Напомним, в американском шоу показали Зеленского без штанов. В американской передачи Last Week Tonight with John Oliver показали, как Президент Украины Владимир Зеленский играет на рояле без штанов.

 

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Теги: Зеленский, Квартал, Кравец, шутки
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