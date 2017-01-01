Зеленский вычитывает шутки “Квартала” о себе и первой леди

Елена Кравец рассказала детали сотрудничества Зеленского и “Квартала”.

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор участвует в жизни “Квартала 95”. Об этом рассказала актриса юмористической студии Елена Кравец в эфире программы “Светская жизнь”.

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Кравец рассказала, что президент Зеленский активно участвует в жизни “Квартала”. Особенно он обращает внимание на шутки о себе и своей жене Елене.

Вова (Владимир Зеленский, -ред.) все проверяет. Он отчитывает тексты ... Во-вторых, мы же думаем, что мы говорим, - сказала Кравец.

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Кроме того, по словам Кравец, Владимир Зеленский является активным администратором многих пабликов в социальных сетях, которые связаны с “Кварталом”. Иногда президент даже делает посты.

Напомним, в американском шоу показали Зеленского без штанов. В американской передачи Last Week Tonight with John Oliver показали, как Президент Украины Владимир Зеленский играет на рояле без штанов.

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