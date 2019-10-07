Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В МИД объявили о срыве разведения сил на Донбассе

Комментариев: 2
Россияне и боевики при этом винят в обстрелах украинскую сторону.
Пристайко объявил, что пока разведение войск невозможно
Пристайко объявил, что пока разведение войск невозможно
пресс-служба МИД

Читай также: “ВСУ - гарантия нашей жизни”: Жители Золотого обратились к Зеленскому

Разведение сил на Донбассе может начаться только после 7 дней тишины. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Gazeta.ua.

“Сегодня должно начаться разведения. Об этом договорились в Минске наши переговорные команды. К сожалению, несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое", - пояснил он.

"Как вы помните, наше решение было о том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом участке будет сохраняться мир и не будет обстрелов", - отметил Пристайко.

Читай также: Кулеба признал, что договоренности по Донбассу - это не мир с РФ

"Именно поэтому нам теперь надо ждать, пока пройдет следующий период в семь дней. Он должен доказать, что стороны имеют серьезные намерения и готовы к дальнейшим шагам по разведению “, - сказал министр.

Отметим, что российские СМИ при этом обвиняют в обстрелах украинскую сторону и заверяют, что это "украинские боевики" соврали разведение сил.

Ранее военные заподозрили, что боевики будут только имитировать отход на Донбассе
 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Peyot    07.10.2019, 14:03
Оценка:  -1
Peyot
Несколько дней? Помоему наш МИД стажировку в ОБСЕ проходил... каждый день дестяки обстрелов раненые и убитые... а это чмо говорит несколько дней...
Кайдаш    07.10.2019, 13:22
Оценка:  +3
Кайдаш
москве мир на донбассе не нужен
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь