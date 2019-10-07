В МИД объявили о срыве разведения сил на Донбассе

Россияне и боевики при этом винят в обстрелах украинскую сторону.

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Разведение сил на Донбассе может начаться только после 7 дней тишины. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Gazeta.ua.

“Сегодня должно начаться разведения. Об этом договорились в Минске наши переговорные команды. К сожалению, несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое", - пояснил он.

"Как вы помните, наше решение было о том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом участке будет сохраняться мир и не будет обстрелов", - отметил Пристайко.

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"Именно поэтому нам теперь надо ждать, пока пройдет следующий период в семь дней. Он должен доказать, что стороны имеют серьезные намерения и готовы к дальнейшим шагам по разведению “, - сказал министр.

Отметим, что российские СМИ при этом обвиняют в обстрелах украинскую сторону и заверяют, что это "украинские боевики" соврали разведение сил.

Ранее военные заподозрили, что боевики будут только имитировать отход на Донбассе



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