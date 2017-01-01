ВУЗы должны получить финансовую автономию - Новосад

Это позволит вузам направлять заработанные средства на повышение зарплат преподавателей и научных работников.

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Украинские высшие учебные заведения должны получить финансовую самостоятельность. Такое заявление во время брифинга в Харькове сделала Министр образования и науки Украины Анна Новосад, пишет Depo.Харьков.

Комментируя ситуацию с низкими зарплатами научно-педагогических работников, глава образовательного ведомства во всем обвинила старую систему расчета зарплат бюджетников:

У нас такая ситуация с зарплатами, в первую очередь в учреждениях высшего образования, складывается из-за так называемой “уравниловки“, которая заложена в наших нормативных актах. Есть тарифная сетка, согласно которой мы обсчитываем заработную плату педагогических и научно-педагогических кадров, - сказала она.

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Выходом из сложившейся ситуации Новосад считает предоставление вузам финансовой автономии и возможности самостоятельно устанавливать размеры окладов преподавателей:

Мы должны отойти от идеи тарифной сетки в университетах и ​​дать возможность университетам действительно мотивировать и поддерживать тех, кто лучше, а не только быть зажатыми этими маленькими окладами, которые обеспечиваются государством, - подчеркнула министр.

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Также глава Минобразования сообщила, что сейчас ее министерство вместе с Минфином работают над вопросом повышения зарплат отдельным категориям педработников в следующем году.

Напомним, министр образования считает необходимым обновить тест ВНО.

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