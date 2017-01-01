Под Винницей правоохранители освободили заложника

При осмотре места происшествия обнаружены почти три десятка стреляных гильз различного калибра .

В селе Корделевка, Калиновского района Винницкой области после драки двое мужчин взяли своего знакомого в заложники и держали в гараже, угрожая физической расправой.

Об этом сообщили в пресс-отделе полиции области.

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Шестеро мужчин отдыхали в доме местного жителя, употребляли алкогольные напитки. Между ними возник конфликт, в результате которого один из гостей, мужчина 1984 года рождения, по неизвестным причинам из неустановленного огнестрельного оружия обстрелял автомобиль другого гостя. После этого стрелок набросился и побил третьего из присутствующих мужчин и, совместно с четвертым гостем, мужчиной 1987 года рождения, взял его в заложники. Потерпевшего, 1995 года рождения, удерживали в гараже на территории домохозяйства, где развернулись указанные события

Пока двое злоумышленников угрожали заложнику физической расправой, остальные трое гостей убежали и сообщили о происшествии в полицию.

Правоохранители прибыли на место совершения преступления и, проведя переговоры, освободили заложника. Мужчина был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и ушибами. При осмотре места происшествия обнаружены почти три десятка стреляных гильз различного калибра и каннабис.

Начато досудебное расследование. Двух мужчин, которые подозреваются в незаконном лишении свободы третьего, задержаны. Устанавливается местонахождение других причастных к событиям людей.

Как сообщалось 5 октября, под Запорожьем злоумышленники избили и похитили студента.

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