В Днепре транспортный коллапс из-за аварийного общежития

На выходных в общежитии местного университета пошла трещина в стене. Жильцов отселили, а в первый день рабочей недели случился транспортный коллапс.

Днепр сковали пробки из-за ограничения движения транспорта, введенного после провала грунта у студенческого общежития.

Об этом в Facebook сообщил глава профсоюза автоперевозчиков города Михаил Тонконогий в понедельник, 7 октября.

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“В связи с перекрытием движения возле Танка, в городе наступил транспортный коллапс. Пассажиры троллейбусов и трамваев пытаются сесть на маршрутные автобусы, и они просто разорванные“, - говорится в сообщении.

Тонконогий рассказал, что изначально в объезд места аварии была организована специальная схема движения. Но на участках дорог по улицах Чекмарева и Героев Крут водители припарковали машины, и из-за этого образовалась большая пробка.

Сейчас движение пытаются отрегулировать, а припаркованные авто эвакуировать, чтобы восстановить запланированную схему.

“Уже в течение пары часов она должна заработать в штатном режиме“, - добавил Тонконогий.

Напомним, что 5 октября в здании второго общежития Национального технического университета Днепровская политехника треснула одна из стен. Студентов эвакуировали.

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