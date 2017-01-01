В Харькове умерла старейшая собака Украины
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В Харькове умерла самая старая собака Украины – мопс по кличке “Луша Толстенькое Счастье“. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.
Нам несказанно грустно сообщить, что в Харькове, в возрасте 19 лет и 6 месяцев, умерла наша рекордсменка, которая официально признана самой старой собакой в Украине. Я считаю, что такая долгая жизнь, это достойный пример любви и заботы человека. Поэтому это достижение также и ее хозяйки, Анны Гарбуз. Национальный Реестр Рекордов выражает благодарность за тепло и любовь, которыми она делилась с Лушей буквально до последнего ее вздоха, – написала Ветрова.
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В последние годы жизни Луша плохо видела и практически оглохла. У рекордсменки оставалось всего 3 зуба, поэтому ее кормили только мягким кормом для щенков.
Для справки. В среднем мопсы живут 12-15 лет. Согласно таблице возрастных соответствий, в пересчете на человеческий возраст на момент смерти Луше Толстенькое Счастье было больше 130 лет.
Однако даже с такими показателями харьковскому мопсу было далеко до абсолютного мирового рекордсмена – австралийского пса Блу, который прожил 29 с половиной лет.
Напомним, государственные цирки больше не будут закупать животных.
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