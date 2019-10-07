Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кремле заявили, что не могут повлиять на отвод войск боевиков на Донбассе

Комментариев: 9
Между тем, Кремль признал, что частично может повлиять на боевиков.
Песков сделал новое заявление
Песков сделал новое заявление
Фейсбук Дмитрия Пескова

Кремль имеет некоторое влияние на боевиков псевдореспублик “ДНР” и “ЛНР”, но повлиять на отвод войск боевиков не может. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Читай также: МИД о разведении войск: Мы всегда можем вернуться

Песков заявил, что российская сторона не является непосредственным участником конфликта на Донбассе и гарантировать отвод войск боевиков не может.

Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на "республики Донбасса". Но вы знаете, что "республики Донбасса" - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта, - заявил Песков.

Напомним, жители Золотого обратились к Зеленскому. Жители поселка Золотое, где запланирован второй этап разведения войск, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отказаться от идеи разведения войск.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Песков, Кремль, отвод войск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Николай510    07.10.2019, 14:40
Оценка:  0
Николай510
вот вам и "формула"! враги оне заусягда враги!
Николай510    07.10.2019, 14:39
Оценка:  0
Николай510
этот подонок путинский изворачивается, как глист в заднице!
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 14:20
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ну и рожа у него! Как будто на пьянке после третьего стакана пытается скабрезные анекдоты рассказывать.
Глод    07.10.2019, 14:18
Оценка:  0
Глод
Таки признался!
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 14:15
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Да ладно! Перестаньте их снабжать и они сами разбегутся.
Жеральд    07.10.2019, 14:15
Оценка:  -4
Жеральд
собралась шобла с двух сторон,в киеве и в москве,м воюют суки,продают вооружение.простые - гибнут.за что,спрашивается?вместо строительства колхозов-совхозов,фабрик-заводов, они,суки не могут договориться...все зачинщики этой войны сидят в высоких кабинетах.в киеве,и в москве.
Колишній-східняк    07.10.2019, 14:12
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Тогда верните нам контроль над границей и мы тут сами разберёмся.
Graddfeydd    07.10.2019, 14:07
Оценка:  +9
Graddfeydd
Хорошо устроились: как Украину к чему-то обязывать, так мocкaли сразу дуют щёки, раздают ценные указания и городят условия; как самим на себя взять обязательства, так сразу "нас там нет", "мы не сторона конфликта" и т.д.

В общем, ничего нового - сволочной народец-скрепоносец во всей своей красе...
VVTF2wtf_uebok    07.10.2019, 14:13
Оценка:  -6
VVTF2wtf_uebok
Да понятно у тебя зато каклы идеал))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь