В Кремле заявили, что не могут повлиять на отвод войск боевиков на Донбассе
Кремль имеет некоторое влияние на боевиков псевдореспублик “ДНР” и “ЛНР”, но повлиять на отвод войск боевиков не может. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают росСМИ.
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Песков заявил, что российская сторона не является непосредственным участником конфликта на Донбассе и гарантировать отвод войск боевиков не может.
Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на "республики Донбасса". Но вы знаете, что "республики Донбасса" - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта, - заявил Песков.
Напомним, жители Золотого обратились к Зеленскому. Жители поселка Золотое, где запланирован второй этап разведения войск, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отказаться от идеи разведения войск.
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