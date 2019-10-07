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"Его не интересует Украина": В сети обсуждают заявление министра

Комментариев: 1
Заявлению уже 4 года, но члену правительства припомнили скандальное видео.
"Его не интересует Украина": В сети обсуждают заявление министра
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  • Милованов проговорился, выступая на конференции Economy Lab в 2015
"Его не интересует Украина": В сети обсуждают заявление министра
Милованов проговорился, выступая на конференции Economy Lab в 2015
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ранее говорил, что его не интересует Украина.

Об этом сообщают в Telegram-канале “Инсайдер“.

Такое заявление Милованов сделал во время выступления на конференции Economy Lab в сентябре 2015 года. Также он заявлял, что не очень разбирается в том, чем ему сейчас приходится заниматься в правительстве - экономике.

Заявлению уже 4 года, несмотря на то, что можно предположить, что у человека могли бы произойти некоторые мировоззренческие и ценностные изменения, но пользователи сети сейчас активно обсуждают слова чиновника.

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Как сообщалось 27 августа, “Слуга народа” Борзова призналась, что у нее был бизнес в Крыму и заявила о выходе из него.

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Теги: Кабмин, министр, Тимофей Милованов
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    07.10.2019, 14:14
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Да там все такие....
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