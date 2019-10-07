Заявлению уже 4 года, но члену правительства припомнили скандальное видео.

"Его не интересует Украина": В сети обсуждают заявление министра

"Его не интересует Украина": В сети обсуждают заявление министра

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ранее говорил, что его не интересует Украина.

Об этом сообщают в Telegram-канале “Инсайдер“.

Такое заявление Милованов сделал во время выступления на конференции Economy Lab в сентябре 2015 года. Также он заявлял, что не очень разбирается в том, чем ему сейчас приходится заниматься в правительстве - экономике.

Заявлению уже 4 года, несмотря на то, что можно предположить, что у человека могли бы произойти некоторые мировоззренческие и ценностные изменения, но пользователи сети сейчас активно обсуждают слова чиновника.

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Как сообщалось 27 августа, “Слуга народа” Борзова призналась, что у нее был бизнес в Крыму и заявила о выходе из него.

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