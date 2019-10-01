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Киев готов помочь с делом Байдана по официальному запросу США - Зеленский

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Украина может создать с американцами совместную следственную группу, но этот вопрос решает не президент.
Зеленский не против расследования дела Байдена после официального запроса США
Зеленский не против расследования дела Байдена после официального запроса США
president.gov.ua

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Если США направят официальный запрос о расследовании дела сына Джо Байдена и прокуроры будут нуждаться в помощи Киева, Украина может создать с американцами совместную следственную группу. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Kyodo News.

Президент подчеркнул при этом, что у него нет полномочий поручать Генпрокуратуре рассматривать отдельные дела. Именно поэтому Украина дождется конкретного запроса от американских коллег-правоохранителей.

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"Украина не должна быть втянута в скандалы, связанные с президентскими выборами", - подчеркнул также Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заверил, что на него не давили в деле расследования дела Байдена.

 

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Теги: Зеленский, США, Байден, дело, ГПУ
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