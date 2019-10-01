Киев готов помочь с делом Байдана по официальному запросу США - Зеленский

Украина может создать с американцами совместную следственную группу, но этот вопрос решает не президент.

Зеленский не против расследования дела Байдена после официального запроса США president.gov.ua

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Если США направят официальный запрос о расследовании дела сына Джо Байдена и прокуроры будут нуждаться в помощи Киева, Украина может создать с американцами совместную следственную группу. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Kyodo News.

Президент подчеркнул при этом, что у него нет полномочий поручать Генпрокуратуре рассматривать отдельные дела. Именно поэтому Украина дождется конкретного запроса от американских коллег-правоохранителей.

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"Украина не должна быть втянута в скандалы, связанные с президентскими выборами", - подчеркнул также Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заверил, что на него не давили в деле расследования дела Байдена.

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