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Зеленский намерен упростить перемещение людей и товаров в ОРДЛО

Комментариев: 1
Также президент хочет изучить "вопрос целесообразности контрольных пунктов на Донбассе".
Зеленский намерен упростить перемещение людей и товаров в ОРДЛО
Зеленский намерен упростить перемещение людей и товаров в ОРДЛО
dpsu.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров отработать вопрос упрощения въезда/выезда людей и перемещения товаров через линию разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

Кроме того, президент также поручил правительству отработать вопрос о предоставлении на контрольных пунктах въезда/выезда медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения.

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Также правительству предлагается отработать вопрос целесообразности обустройства, содержания и обслуживанию контрольных пунктов въезда/выезда на Донбассе.

Этим же указом президент потребовал от Генштаба и Луганской ОГА восстановить мостовой переход в Станице Луганской до 27 ноября.

Напомним, в Кремле заявили, что не могут повлиять на отвод войск боевиков на Донбассе.

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Теги: Станица Луганская, пункт пропуска, ОРДЛО, Владимир Зеленский, президент, указ
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Комментариев (2)
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sharry-sharry    07.10.2019, 14:36
Оценка:  0
sharry-sharry
А о диверсиях массовых не подумал после упрощения или «думалка»не думает совсем?
Андрей_и_Богдан    07.10.2019, 14:44
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Ему пох, он в Украине только до конца года, потом слиняет!
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