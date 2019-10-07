Пашинского могут арестовать без права залога

О такой мере пресечения для экс-депутата попросило Госбюро расследований.

Пашинскому изберут меру пресечения уже сегодня УНИАН

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Госбюро расследований просит суд взять под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского без права внесения залога. Об этом сообщает РБК-Украина.

Ходатайство рассмотрит Печерский райсуд Киева в понедельник, 7 октября. Ранее сообщалось, что заседание начнется в 14:00, однако суд перенес избрание меры пресечения Пашинскому на 16:00.

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Так, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между парламентарием и гражданином.

В ходе конфликта Пашинский достал пистолет марки Glock 19 и выстрелил мужчине в левую ногу. Мужчина в результате выстрела получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

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Пашинскому инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение. 4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении.

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