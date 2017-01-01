"Наименьшее, что нам надо - быть втянутыми во внутренние дела США" - МИД

Все шаги Украины с начала каденции Дональда Трампа были направлены на то, чтобы объясниться.

Пристайко заверил, что Украине не нужно быть втянутой в выборы в США УНИАН

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Наименьшее, чего бы хотела сейчас Украина, - это быть втянутой во внутренние проблемы США накануне выборов. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко на встрече с главой Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, передает УНН.

“Наименьшее, чего бы мы хотели, когда у нас есть война с Россией, когда у нас чрезвычайно сложные переговоры, у нас так много проблем, - это быть втянутыми во внутренние проблемы США накануне выборов“, - заверил он.

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“Так случилось, что мы были втянуты с самого начала каденции президента Трампа. И все наши шаги были направлены на то, чтобы объясниться - особенно это стало очевидно с нашими собственными выборами“, - считает глава МИД.

По его словам, Зеленский заявил Трампу, что наибольшей угрозой для него было то, чтобы кто-то вмешивался в украинские выборы.

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“Я этого не допускаю, и не могу представить, чтобы кто-то из украинцев пытался повлиять, тем более на выборы в США“, - подчеркнул Пристайко.

“Это действительно вредит нам, и мы пытались объяснить, что расследования, которые должны вестись по Burisma и любым другим кампаниям, должны происходить без вмешательств правительства, и должны быть справедливыми“, - отметил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь с расследованием дела Байдена в ответ на официальный запрос от прокуроров США.

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