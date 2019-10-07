Боевики заявили, что российские журналисты попали под обстрел

В “ДНР” распространили очередной фейк.

Боевики псевдореспублики “ДНР” заявили, что вчера, 6 октября, российские пропагандисты из известного издания "Известия" попали под обстрел ВСУ возле поселка Пикузы.

Читай также: Иностранец изнасиловал и убил девочку на Донетчине

Об этом массово сообщают сайты, подконтрольные боевикам.

Боевики сообщили, что украинские военные обстреляли съемочную группу российского СМИ. Между тем, “никто не пострадал”.

Под обстрел попали съемочные группы информационного центра "Известия" и пресс-службы НМ ДНР, которые прибыли в указанный район для фиксации разрушений жилых строек по улице Ахматовой 28 и 30, - сообщают пропагандисты.

Читай также: МИД хочет восстановить ж/д сообщение с "ЛДНР"

Напомним, в Кремле заявили, что не могут повлиять на отвод войск боевиков на Донбассе. Кремль имеет некоторое влияние на боевиков псевдореспублик “ДНР” и “ЛНР”, но повлиять на отвод войск боевиков не может.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram