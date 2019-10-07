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Боевики заявили, что российские журналисты попали под обстрел

Комментариев: 5
В “ДНР” распространили очередной фейк.
Боевики заявили, что ВСУ обстреляли журналистов
Боевики заявили, что ВСУ обстреляли журналистов
depositphotos.com

Боевики псевдореспублики “ДНР” заявили, что вчера, 6 октября, российские пропагандисты из известного издания "Известия" попали под обстрел ВСУ возле поселка Пикузы.

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Об этом массово сообщают сайты, подконтрольные боевикам.

Боевики сообщили, что украинские военные обстреляли съемочную группу российского СМИ. Между тем, “никто не пострадал”.

Под обстрел попали съемочные группы информационного центра "Известия" и пресс-службы НМ ДНР, которые прибыли в указанный район для фиксации разрушений жилых строек по улице Ахматовой 28 и 30, - сообщают пропагандисты.

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Напомним, в Кремле заявили, что не могут повлиять на отвод войск боевиков на Донбассе. Кремль имеет некоторое влияние на боевиков псевдореспублик “ДНР” и “ЛНР”, но повлиять на отвод войск боевиков не может. 

 

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Теги: ДНР, обстрел, пропагандисты
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Комментариев (5)
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Андрей_и_Богдан    07.10.2019, 16:04
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Какое "удачное совпадение"
И "сюжет" сняли и никто не пострадал! Как по сценарию.
fkrfyfan    07.10.2019, 15:35
Оценка:  -2
fkrfyfan
А карателям всу пох
Letohradek    07.10.2019, 15:26
Оценка:  0
Letohradek
И шо? На территорию Украины их никто не звал!
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 15:24
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"жилых строек"

Это как?
Колишній-східняк    07.10.2019, 16:13
Оценка:  0
Колишній-східняк
"по" где-то потеряли. Надо или пожилых строек, или жилых построек.
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