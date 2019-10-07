На Донбассе проводят перепись с нестандартными вопросами - разведка

Население возмущено тем, сколько данных пытаются собрать оккупанты.

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Российские оккупационные администрации с 1 октября начали так называемую "перепись населения" на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Переписи подлежат всех лица, которые были прописаны до 2014 года на временно оккупированных территориях.

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Во время анкетирования местных жителей собирается как традиционная информация о возрасте, национальности, образовании, так и специфичная, что касается официального или неофициального трудоустройства и вопросы, связанные с общественной активностью.

Анкетирование у определенной части граждан вызвало возмущение, так как эти данные можно использовать для формирования персонифицированных досье и в дальнейшем - для ограничения прав и свобод населения.

Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ расследует массовую раздачу венгерских и российских паспортов гражданам Украины.

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