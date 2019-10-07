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На Донбассе проводят перепись с нестандартными вопросами - разведка

Комментариев: 2
Население возмущено тем, сколько данных пытаются собрать оккупанты.
На оккупированном Донбассе организовали перепись населения
На оккупированном Донбассе организовали перепись населения
штаб ООС

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Российские оккупационные администрации с 1 октября  начали так называемую "перепись населения" на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Переписи подлежат всех лица, которые были прописаны до 2014 года на временно оккупированных территориях.

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Во время анкетирования местных жителей собирается как традиционная информация о возрасте, национальности, образовании, так и специфичная, что касается официального или неофициального трудоустройства и вопросы, связанные с общественной активностью.

Анкетирование у определенной части граждан вызвало возмущение, так как эти данные можно использовать для формирования персонифицированных досье и в дальнейшем - для ограничения прав и свобод населения.

Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ расследует массовую раздачу венгерских и российских паспортов гражданам Украины.

 

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Теги: оккупанты, боевики, Донбасс, разведка, перепись
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Комментариев (2)
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Зорян_и_Шкиряк    07.10.2019, 15:11
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
"у определенной части граждан" - очень интересно у какой? У судимых что ли? ))
Хитрый-Лис    07.10.2019, 15:59
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
У ИХТАМНЕТ
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