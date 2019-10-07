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В лесу под Киевом отец изнасиловал 16-летнюю дочку

Комментариев: 5
На данный момент полиция выясняет детали происшествия.
Подозреваемый
Подозреваемый
kv.npu.gov.ua

Полиция Киевской области расследует изнасилование 16-летней девушки родным отцом. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

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В полицию обратилась 16-летняя жительница города Тараща. Она сообщила что ее избил и изнасиловал в лесополосе родной отец.

Потерпевшую немедленно отправили в больницу для обследования. Мужчину нашли дома. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Подозреваемый свою вину отрицает. Он заверил копов, что не трогал свою дочь.

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 156 УК - Развращение несовершеннолетних.

На данный момент продолжается следствие. Полиция не делает поспешных заявлений, поскольку ожидается заключение эксперта.

Напомним, иностранец изнасиловал и убил девочку на Донетчине. Ирина Лысенко пропала три недели назад.

 

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Теги: полиция, Киев, изнасилование, отец, дочь
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Комментариев (6)
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Женек    07.10.2019, 16:00
Оценка:  +1
Женек
Что с Украиной произошло?
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 16:07
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Дамбас!
asfd0    07.10.2019, 16:10
Оценка:  -1
asfd0
Дамбас - как следствие запукровского майдана.
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 16:15
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Наоборот. Это ваш дамбаский презик спровоцировал ВСЮ Украину на Майдан. Причем дважды.
Зелибоба    07.10.2019, 15:40
Оценка:  0
Зелибоба
Понаехавшие галицаи они такие
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 15:45
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
А может москвоцаи? Ты документы проверял?
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