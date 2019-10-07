В лесу под Киевом отец изнасиловал 16-летнюю дочку
Полиция Киевской области расследует изнасилование 16-летней девушки родным отцом. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
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В полицию обратилась 16-летняя жительница города Тараща. Она сообщила что ее избил и изнасиловал в лесополосе родной отец.
Потерпевшую немедленно отправили в больницу для обследования. Мужчину нашли дома. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Подозреваемый свою вину отрицает. Он заверил копов, что не трогал свою дочь.
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Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 156 УК - Развращение несовершеннолетних.
На данный момент продолжается следствие. Полиция не делает поспешных заявлений, поскольку ожидается заключение эксперта.
Напомним, иностранец изнасиловал и убил девочку на Донетчине. Ирина Лысенко пропала три недели назад.
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