Сиамские близнецы, которые родились в Черновцах, умерли

Мать не наведывался к своим уникальным детям.

В Черновицкой областной детской клинической больнице умерли сиамские близнецы, которые родились не свет ночью 28 сентября во роддоме №2.

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Об этом сообщают Факты.

По предварительной информации, девочки, которые родились с двумя головами и одним телом, умерли 5 октября. В областной клинической больнице девочки провели три дня. Все это время медики называли их состояние крайне тяжелым.

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Как сообщается, мать не наведывалась к своим уникальным детям. В больницу приходил только отец. Он приносил средства по уходу за детьми и медикаменты.

Напомним, ранее мы сообщали, что врачи проводят консилиумы и пытаются спасти сиамских близнецов в Черновцах. Тогда состояние близнецов расценивали как стабильно тяжелое. Они находились в роддоме № 2, в реанимации, на искусственной вентиляции легких.

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