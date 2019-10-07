Сиамские близнецы, которые родились в Черновцах, умерли
В Черновицкой областной детской клинической больнице умерли сиамские близнецы, которые родились не свет ночью 28 сентября во роддоме №2.
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Об этом сообщают Факты.
По предварительной информации, девочки, которые родились с двумя головами и одним телом, умерли 5 октября. В областной клинической больнице девочки провели три дня. Все это время медики называли их состояние крайне тяжелым.
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Как сообщается, мать не наведывалась к своим уникальным детям. В больницу приходил только отец. Он приносил средства по уходу за детьми и медикаменты.
Напомним, ранее мы сообщали, что врачи проводят консилиумы и пытаются спасти сиамских близнецов в Черновцах. Тогда состояние близнецов расценивали как стабильно тяжелое. Они находились в роддоме № 2, в реанимации, на искусственной вентиляции легких.
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Мать - женского рода.