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Сиамские близнецы, которые родились в Черновцах, умерли

Комментариев: 2
Мать не наведывался к своим уникальным детям.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
pixabay.com

В Черновицкой областной детской клинической больнице умерли сиамские близнецы, которые родились не свет ночью 28 сентября во роддоме №2.

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Об этом сообщают Факты.

По предварительной информации, девочки, которые родились с двумя головами и одним телом, умерли 5 октября. В областной клинической больнице девочки провели три дня. Все это время медики называли их состояние крайне тяжелым.

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Как сообщается, мать не наведывалась к своим уникальным детям. В больницу приходил только отец. Он приносил средства по уходу за детьми и медикаменты.

Напомним, ранее мы сообщали, что врачи проводят консилиумы и пытаются спасти сиамских близнецов в Черновцах. Тогда состояние близнецов расценивали как стабильно тяжелое. Они находились в роддоме № 2, в реанимации, на искусственной вентиляции легких.

 

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Теги: сиамские близнецы, Черновцы, смерть
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Комментариев (3)
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Boxerogos    07.10.2019, 16:14
Оценка:  -1
Boxerogos
На той земле всё умирает.А если и рождается,то только что-нибудь подобное...
Глод    07.10.2019, 16:10
Оценка:  0
Глод
Мать не наведывался...
Мать - женского рода.
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 16:19
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Да тут давно безграмотные тексты пишут. Наверно буряты.
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