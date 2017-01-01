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Под Житомиром глава управления полиции торговал наркотиками

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Подозреваемому грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Под Житомиром глава управления полиции торговал наркотиками
© dbr.gov.ua
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  • Следователи ГБР задержали полицейского после сбыта очередной партии наркотических средств
  • Следователи ГБР задержали полицейского после сбыта очередной партии наркотических средств
  • Следователи ГБР задержали полицейского после сбыта очередной партии наркотических средств
Под Житомиром глава управления полиции торговал наркотиками
Следователи ГБР задержали полицейского после сбыта очередной партии наркотических средств
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В Житомирской области следователи Государственного бюро расследований задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности по подозрению в распространении наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Сообщается, что полицейский наладил схему по сбыту наркотиков на территории одного из районов Житомирской области. В частности, он продавал наркотические средства и сырье распространителям для дальнейшей реализации.

“Следователи ГБР задержали полицейского после сбыта очередной партии наркотических средств. Задержанному сообщено о подозрении”, – говорится в сообщении.

В отношении полицейского открыто дело по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. 

Как сообщалось, 7 октября новый глава Нацполиции озвучил свои план - легалайз наркотиков и проституции.

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Теги: Житомирская область, наркотики, полиция, ГБР
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