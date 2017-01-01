Под Житомиром глава управления полиции торговал наркотиками

Подозреваемому грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На весь экран Свернуть

В Житомирской области следователи Государственного бюро расследований задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности по подозрению в распространении наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читай также: В Тихом океане три наркоторговца дрейфовали на тонне кокаина

Сообщается, что полицейский наладил схему по сбыту наркотиков на территории одного из районов Житомирской области. В частности, он продавал наркотические средства и сырье распространителям для дальнейшей реализации.

“Следователи ГБР задержали полицейского после сбыта очередной партии наркотических средств. Задержанному сообщено о подозрении”, – говорится в сообщении.

В отношении полицейского открыто дело по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 7 октября новый глава Нацполиции озвучил свои план - легалайз наркотиков и проституции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram