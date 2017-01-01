Штайнмайер удивлен полемикой вокруг своей "формулы"

Он считает свое предложение просто способом разбить "большие" шаги, которые никто не хотел делать, на серию "маленьких".

Читай также: Кулеба признал, что договоренности по Донбассу - это не мир с РФ

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отверг критику своей “формулы“ по урегулированию ситуации на Донбассе, которую он предложил еще будучи министром иностранных дел Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую прессу.

Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких, - сказал Штайнмайер.

Читай также: У Зеленского рассказали, что будет с боевиками после применения “формулы Штайнмайера”

Немецкий президент выразил уверенность в том, что действия и их последовательность подлежат обсуждению, но долгое время переговоры в “нормандcком формате“ не продвигались. По его словам, три года назад, когда была предложена “формула Штайнмайера“, все понимали необходимость реализации Минских соглашений, но для обеих сторон это были слишком серьезные действия.

Штайнмайер также отверг обвинения в том, что на содержание его “формулы“ сильно повлияла Россия. Особенно немецкого политика удивила возникшая в Украине полемикой вокруг его предложения, поскольку ранее в переговорах по “формуле“ участвовал и тогдашний президент страны Петр Порошенко.

Напомним, у Зеленского рассказали, чем грозит Украине отмена “формулы Штайнмайера”.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.