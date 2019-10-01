Рик Перри опроверг свою будущую отставку из-за Украины

Министр энергетики заверил, что пока от него не удастся избавиться в связи со скандалом.

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Министр энергетики США Рик Перри не планирует подавать в отставку ни сейчас, ни в следующем месяце. Об этом он заявил Reuters, пишет "Европейская правда".

На вопрос о материале Politico, министр энергетики США заявил: "Нет. Я здесь, я работаю. Они пишут эту историю уже по крайней мере девять месяцев. Однажды, вероятно, у них это получится, но это не сегодня, не завтра, не в следующем месяце".

Ранее, по информации СМИ, Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в набсовет "Нафтогаза" американцев.

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