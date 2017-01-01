В Сумской области подросток выиграл суд у родителей

14-летний мальчик отсудил у матери и отца алименты в свою пользу.

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14-летний житель города Тростянец Сумской области подал в суд на своих родителей и выиграл его. Об этом сообщает пресс-центр Единого контакт-центра судебной власти Украины.

Как указано в сообщении, подросток воспользовался нормой Семейного кодекса Украины, которая наделяет ребенка, достигшего 14 лет, правом самостоятельно обратиться в суд для защиты своих прав или интересов.

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По имеющейся информации, 14-летний житель Тростянца, после развода родителей проживающий с бабушкой, подал судебный иск против обоих родителей с требованием взыскать с них алименты в свою пользу алименты.

Ребенок просил суд взыскать с матери алименты в минимальном размере, определенном законом - 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Также мальчик просил суд изменить получателя алиментов, которые его отец по решению суда от 2007 года выплачивал матери на содержание ребенка. Истец просил суд взыскивать эти деньги непосредственно в свою пользу, поскольку мать, по его словам, ненадлежащим образом и не в его интересах ими распоряжается.

Суд удовлетворил иск полностью.

Напомним, под посольством РФ в Киеве состоялся “суд над Путиным“.

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