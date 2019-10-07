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Банковая не хочет увольнять Мендель и считает, что ее "травят"

Комментариев: 7
В Офисе президента решили не увольнять пресс-секретаря Зеленского.
Зеленский передумал увольнять Мендель, заверяют источники СМИ
Зеленский передумал увольнять Мендель, заверяют источники СМИ
УНИАН

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В Офисе президента Владимира Зеленского не собираются увольнять пресс-секретаря Юлию Мендель после того, как она оградила журналиста "Схем" Андрея Андрушко от Зеленского. Об этом пишет Gazeta.ua со ссылкой на источники УП.

"Более того, возмущение СМИ ситуацией с Мендель в Офисе воспринимают как травлю", - сообщили источники.

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Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о травле.

 

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Теги: Зеленский, ОФис президента, Мендель, пресс-секретарь, Банковая
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Комментариев (7)
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MykRom    07.10.2019, 17:43
Оценка:  -1
MykRom
Ещё немного, ещё чуть-чуть, и она станет украинской Жанной Д' Арк.
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 17:21
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А посмотреть на ее ряху - так ее не травят, а откармливают.
Boxerogos    07.10.2019, 17:20
Оценка:  -2
Boxerogos
И правильно!А то каждый"карманный журналист"будет считать себя вершителем судеб.Лучше проведите расследоваеие и выясните на кого горбатятся эти"журналисты".
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 17:26
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ты о ком это сейчас?
Boxerogos    07.10.2019, 17:35
Оценка:  -3
Boxerogos
Тупой потрохобот с кучей аккаунтов,так ты ещё и читать не умеешь?Кого только Педя не берёт на работу в отчаянии.))))))))))))
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 17:38
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну вот. Вместо вразумительного ответа - куча поноса. Вы там все такие говнистые?
Boxerogos    07.10.2019, 17:46
Оценка:  0
Boxerogos
Тупой потрохобот с кучей аккаунтов,учись читать и не будешь тогда задавать тупых вопросов.Аминь.)))))))))))))) )
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