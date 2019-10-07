Банковая не хочет увольнять Мендель и считает, что ее "травят"

В Офисе президента решили не увольнять пресс-секретаря Зеленского.

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В Офисе президента Владимира Зеленского не собираются увольнять пресс-секретаря Юлию Мендель после того, как она оградила журналиста "Схем" Андрея Андрушко от Зеленского. Об этом пишет Gazeta.ua со ссылкой на источники УП.

"Более того, возмущение СМИ ситуацией с Мендель в Офисе воспринимают как травлю", - сообщили источники.

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Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о травле.

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