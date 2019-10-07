Боевики “ЛНР” и “ДНР” обвинили Киев в срыве разведения войск

Боевики переложили ответственность на Украину.

Боевики так называемых “ДНР” и “ЛНР” обвинили в срыве разведения войск в Петровском и Золотом Киев. Об этом сообщает Страна.

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Представители псевдореспублик заявили, что Украина всеми способами пытается затянуть выполнение договоренностей.

Ситуацию прокомментировала так называемая глава "МИД" “ДНР” Наталья Никонорова. По ее словам "сегодняшнее высказывание главы МИД Украины свидетельствует о том, что представители Киева или не удосужились ознакомиться с теми условиями, на которых стороны договорились осуществлять устранение нарушений по разведению на пилотных участках "Петровское-Богдановка" и "Золотое", или же намеренно срывают выполнение данных договоренностей”.

Также она отметила, что в Минске стороны договорились начать разведение войск именно сегодня, 7 октября, с передачи данным о месторасположении сил ВСУ и боевиков. Однако Киев нарушил договор.

С нашей стороны данное обязательство уже выполнено. А вот Киев, вместо того чтобы следовать плану-графику, решил заполнить медиапространство совершенно деструктивными заявлениями о якобы обстреле пилотных участков и необходимости соблюдения семи дней тишины. При этом украинские дипломаты то ли специально, то ли по недосмотру упустили из виду тот факт, что режим семидневной тишины не является необходимым для устранения нарушений и восстановления разведения на указанных участках, - заявила Никанорова.

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Кроме того, она добавила, что Киев продолжает тактику предыдущей власти и “намеренно затягивает процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе”.

Представитель "народной милиции ЛНР" Ивана Филипоненко заявил, что нет никаких преград для разведения войск. По его словам, Киев сам себе придумал проблемы и сорвал разведение войск возле Петровского и Золотого.Он также сообщил, что власти "ЛНР" передали наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ всю необходимую информацию для разведения войск со стороны Луганска.

Напомним, в МИД объявили о срыве разведения сил на Донбассе. Россияне и боевики при этом винят в обстрелах украинскую сторону.

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