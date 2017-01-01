Журналист Яновский заявил в полицию на Мендель

Инцидент с нападение на журналиста продолжается.

Журналист заявил в полицию на Мендель facebook.com/profile.php?id=1781187626

Известный украинский журналист Даниил Яневский написал заявление в Соломенское райуправления Нацполиции на спикера Владимира Зеленского Юлию Мендель. Копию заявления Яневский опубликовал у себя на странице в Facebook.

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Заявление касается инцидента с участием Мендель и журналистом программы “Схемы” Сергеем Андрушко, когда он попытался задать вопрос Зеленскому. Тогда Мендель его в грубой форме оттолкнула.

Из открытых источников (сеть интернет) мне стало известно о совершении преступления должностным лицом - пресс-секретарем президента гражданкой Мендель Юлией Владимировной, - говорится в заявлении.

Сама Мендель тогда прокомментировала, что не толкала журналиста, а остановила его, когда он начал приближаться к делегации во главе с президентом.

Действия пресс-секретаря президента являются противоправными с точки зрения уголовного законодательства, были допущены умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности, ответственность за которые предусмотрена ст. 171 УК Украины, - заявил Яневский.

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Журналист требует, что копы внести заявление о совершении Мендель уголовного преступления по ч.2. ч.3 ст. 171 УК Украины в Единый реестр досудебных расследований. Также Яневский требует начать досудебное расследование по факту совершения правонарушения, а также уведомить заявителя о начале уголовного производства и окончании досудебного расследования.

Напомним, Банковая не хочет увольнять Мендель и считает, что ее "травят". В Офисе президента решили не увольнять пресс-секретаря Зеленского.

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