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Под Харьковом пытались вскрыть банкомат с помощью шариков

Комментариев: 2
Злоумышленники привезли с собой воздушные шары и с их помощью пробовали взломать банкомат.
Злоумышленники проводили какие-то манипуляции с воздушным шаром возле банкомата
Злоумышленники проводили какие-то манипуляции с воздушным шаром возле банкомата
скриншот

В Харьковской области злоумышленники пытались ограбить банкомат с помощью воздушных шариков. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Отмечается, что инцидент произошел в селе Наталино в ночь на воскресенье.

В полицию обратился работник службы безопасности областного отделения одного из банков. Мужчина сообщил, что около 03:30 к установленному на фасаде магазина банкомату подъехали двое неизвестных на мопеде. В руках злоумышленники держали трубки и несколько надувных шаров. Несколько минут подельники производили какие-то действия возле банкомата, но в итоге уехали ни с чем. Уголовное производство открыто по статье о краже.

Напомним, в Харькове грабители опять взорвали банкомат. В Харькове в ночь на 23 сентября,неизвестные взорвали банкомат. Полиция устанавливает сумму ущерба.

 

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Теги: Харьковская область, банкомат, кража
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Комментариев (3)
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fulminate    07.10.2019, 19:08
Оценка:  0
fulminate
Скорее всего в банкоматах приточно-вытяжная система вентиляции и гремучую смесь газов там вряд-ли создашь. А баблишко в сейфе. А там ещё и бяка какая нибудь, в виде пиропатрона с краской. Лучший способ вырвать весь банкомат, погрузить в металлический ящик и увезти. Главное чтобы в нем бабл был)))
Глод    07.10.2019, 18:38
Оценка:  0
Глод
Почему уголовное производство открыли? Они же ничего не украли.
fulminate    07.10.2019, 19:11
Оценка:  0
fulminate
Почему уголовное производство? Кенты банкомат пытались ограбить. Им административку за такое или профилактическую беседу?
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