Под Харьковом пытались вскрыть банкомат с помощью шариков

Злоумышленники привезли с собой воздушные шары и с их помощью пробовали взломать банкомат.

В Харьковской области злоумышленники пытались ограбить банкомат с помощью воздушных шариков. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Отмечается, что инцидент произошел в селе Наталино в ночь на воскресенье.

В полицию обратился работник службы безопасности областного отделения одного из банков. Мужчина сообщил, что около 03:30 к установленному на фасаде магазина банкомату подъехали двое неизвестных на мопеде. В руках злоумышленники держали трубки и несколько надувных шаров. Несколько минут подельники производили какие-то действия возле банкомата, но в итоге уехали ни с чем. Уголовное производство открыто по статье о краже.

Напомним, в Харькове грабители опять взорвали банкомат. В Харькове в ночь на 23 сентября,неизвестные взорвали банкомат. Полиция устанавливает сумму ущерба.

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