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Суд назначил дату заседания по иску Кличко к Гончаруку

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Окружной админсуд 31 октября проведет подготовительное заседание.
Суд назначил заседание по иску Кличко о его увольнении
Суд назначил заседание по иску Кличко о его увольнении
пресс-служба САП

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Окружной админсуд Киева открыл производство и назначил на 31 октября подготовительное заседание по иску Виталия Кличко к Кабинету министров и главы правительства Алексея Гончарука. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Истец просит суд признать противоправными действия Кабмина о внесении президенту представления от 4 сентября об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА в связи с окончанием срока полномочий главы государства.

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В то же время, он просит ОАСК отменить предложение премьер-министра, датированное 4 сентября, об увольнении истца с должности главы КГГА.

Напомним, ранее Рада приняла за основу закон о столице авторства Ткаченко.

 

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Теги: ОАСК, суд, Кличко, Гончарук, иск
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