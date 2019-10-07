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Разведение войск в Золотом перенесли на два дня

Комментариев: 5
Сейчас командование ВСУ планирует начать разведение днем 9 октября.
Военные планируют начать разведение войск в среду
Военные планируют начать разведение войск в среду
пресс-служба Минобороны

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Разведение войск в Золотом перенесли на 9 октября. Об этом заявило командование ВСУ и ООС, передает "112 Украина". 

Разведение войск может начаться в среду, 9 октября, в 12:00. Местные жители против отсрочки этого и требуют начать разведение как можно скорее, отметили в штабе.

"Кое-кто считает, что на самом деле разведение войск нужно сделать как можно скорее, а некоторые, наоборот, боятся этого, потому что не знают, чем все это закончится", - сообщает телеканал со ссылкой на командование ВСУ.

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"Сейчас командование ВСУ и ООС пытается успокоить людей и донести, что ничего не угрожает жителям, которые останутся между обеими сторонами. Со своей стороны они сделают все возможное для безопасности населения", - пояснили в штабе. 

Напомним, на заседании ТКГ в Минске 1 октября стороны договорились о начале разведения войск в Золотом и Петровском. Оно было запланировано на понедельник, 7 октября. Однако глава МИД Вадим Пристайко заявил, что разведение войск перенесли из-за недавних обстрелов. 

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Андрей Загороднюк по поручению президента посетил Золотое.

 

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Теги: ООС, Донбасс, разведение сил, ВСУ, командование, Золотое
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Комментариев (5)
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подолянин    07.10.2019, 18:52
Оценка:  -1
подолянин
А сепары знают о разведении 9-го? Если знают, то готовятся занять освобожденную территорию. Верить, что пророссийская банда отведёт войска - быть наивным ребёнком.
Антибес    07.10.2019, 18:48
Оценка:  -7
Антибес
Не будет этого и 9 октября.Причины всегда найдутся.Война продолжится.
подолянин    07.10.2019, 18:54
Оценка:  +4
подолянин
Причины известны - не было команды из кремля. Песков сам заявил.
lebedin2    07.10.2019, 19:04
Оценка:  -2
lebedin2
впарить обратно сепаров в кремле хотят
WTF2wtf    07.10.2019, 19:04
Оценка:  -1
WTF2wtf
Boxerogos,
сходу нахyй,
конченый шизоид-укринофоб из раши
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