Разведение войск в Золотом перенесли на два дня

Сейчас командование ВСУ планирует начать разведение днем 9 октября.

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Разведение войск в Золотом перенесли на 9 октября. Об этом заявило командование ВСУ и ООС, передает "112 Украина".

Разведение войск может начаться в среду, 9 октября, в 12:00. Местные жители против отсрочки этого и требуют начать разведение как можно скорее, отметили в штабе.

"Кое-кто считает, что на самом деле разведение войск нужно сделать как можно скорее, а некоторые, наоборот, боятся этого, потому что не знают, чем все это закончится", - сообщает телеканал со ссылкой на командование ВСУ.

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"Сейчас командование ВСУ и ООС пытается успокоить людей и донести, что ничего не угрожает жителям, которые останутся между обеими сторонами. Со своей стороны они сделают все возможное для безопасности населения", - пояснили в штабе.

Напомним, на заседании ТКГ в Минске 1 октября стороны договорились о начале разведения войск в Золотом и Петровском. Оно было запланировано на понедельник, 7 октября. Однако глава МИД Вадим Пристайко заявил, что разведение войск перенесли из-за недавних обстрелов.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Андрей Загороднюк по поручению президента посетил Золотое.

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