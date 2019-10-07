Джим Кэрри нарисовал карикатуру на Трампа и Зеленского

Двух президентов изобразили в образе персонажей из фильма "Крестный отец".

Читай также: Трамп заявил, что не хотел звонить Зеленскому

Известный американский актер Джим Керри, который с недавних пор является политическим карикатуристом, опубликовал рисунок, посвященный недавнему скандалу вокруг телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Политическую карикатуру Керри разместил в своем Twitter.

Рисунок изображает американского лидера Дональда Трампа в роли Дона Вито Корлеоне из культовой мафиозной драмы “Крестный отец“, который просит президента Украины Владимира Зеленского об услуге.

Свой твит Кэрри озаглавил так:

Лже-отец сделал Зеленскому “предложение, от которого он не мог отказаться“.

При этом на самой карикатуре Джим Кэрри разместил немного переделанную цитату из этого же фильма:

Однажды, хоть этот день может никогда не наступить, я попрошу оказать мне услугу. А до тех пор прими в подарок эту военную помощь в день свадьбы моей дочери, - подписал рисунок автор.

The Fraudfather made Zelensky “an offer he couldn’t refuse”. pic.twitter.com/qnFFNB5M32 — Jim Carrey (@JimCarrey) 6 октября 2019 г.

Напомним, Киев готов помочь с делом Байдана по официальному запросу США.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.