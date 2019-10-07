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Джим Кэрри нарисовал карикатуру на Трампа и Зеленского

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Двух президентов изобразили в образе персонажей из фильма "Крестный отец".
Джим Кэрри нарисовал карикатуру на Трампа и Зеленского
Твиттер Джима Керри

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Известный американский актер Джим Керри, который с недавних пор является политическим карикатуристом, опубликовал рисунок, посвященный недавнему скандалу вокруг телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Политическую карикатуру Керри разместил в своем Twitter.

Рисунок изображает американского лидера Дональда Трампа в роли Дона Вито Корлеоне из культовой мафиозной драмы “Крестный отец“, который просит президента Украины Владимира Зеленского об услуге.

Свой твит Кэрри озаглавил так:

Лже-отец сделал Зеленскому “предложение, от которого он не мог отказаться“.

При этом на самой карикатуре Джим Кэрри разместил немного переделанную цитату из этого же фильма:

Однажды, хоть этот день может никогда не наступить, я попрошу оказать мне услугу. А до тех пор прими в подарок эту военную помощь в день свадьбы моей дочери, - подписал рисунок автор.

Напомним, Киев готов помочь с делом Байдана по официальному запросу США.

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Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джим Керри, карикатура
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Комментариев (1)
Антибес    07.10.2019, 18:50
Оценка:  -1
Антибес
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