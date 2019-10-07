Полицейский организовал банду квартирников

Правоохранитель инструктировал воров как быстро проникать и уходить из жилища, а также руководил кражами и сбытом награбленного.

В Киевской области задержали преступную группировку, которая действовала под руководством старшего лейтенанта полиции. Группа воров проникала в дома, выносила ценности и оружие, а затем сбывала краденое. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

"Под руководством сотрудника полиции группа воров проникала в дома в населенных пунктах Киевской области, выносила ценности и оружие, а затем сбывала краденое. Опыт оперативной работы старший лейтенант полиции использовал для инструктажа уголовников, для их быстрого проникновения и безопасного ухода из выбранного объекта. Лидер группы задержан с поличным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28-летний оперуполномоченный хорошо владел оперативной обстановкой на территории обслуживания и лично подбирал домовладения жителей области, готовил детальный план и орудие преступления.

Между собой участники заговора общались завуалировано, во время совершения преступлений придерживались конспирации и действовали очень быстро, успевая до приезда сотрудников охраны. Передвигаясь на собственном автомобиле полицейского, злоумышленники совершали по заранее продуманной схеме несколько краж за ночь.

Об объекте нападения воры были хорошо осведомлены, а попадая в дом выносили все имеющиеся ценности. Так в селе Шпитько, Киево-Святошинского района, из жилья злоумышленники украли четыре единицы зарегистрированного огнестрельного оружия, более тысячи боеприпасов к нему, 16,5 тысяч долларов США и две тысячи евро, дорогое стрелковое и тактическое снаряжение.

В одном из домов в селе Хотов сообщники похитили 6,5 тысяч евро, две тысячи долларов, большое количество ювелирных украшений, ценные часы, кожаные изделия, оружие, документы и ключи от автомобилей.

Полицейского задержали после очередной кражи, когда он переносил только что украденное имущество из автомобиля в хозяйственное помещение, расположенное на территории частного дома в Киеве.

Во время обысков был изъят ряд вещественных доказательств: золотые украшения, оружие, меховые и кожаные изделия, орудия преступления и спецсредства.

В настоящее время полицейский задержан и находится в СИЗО, ему сообщено о подозрении в краже. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области полицейский наладил сбыт наркотиков. Правоохранителя задержали после продажи очередной партии наркотиков.

А в Черновицкой области инспектора патрульной полиции задержали во время сбыта им наркотиков. Он также сбывал этиловый спирт и фальсифицированные алкогольные напитки, изготовленные из недоброкачественного сырья.

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