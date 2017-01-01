Зеленский попросил Макрона продолжить поиски пропавших в море украинцев

Без вести попавшими считаются семь человек, в числе которых 6 украинцев и один хорват.

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить поиски шести граждан Украины, пропавших после гибели буксира “Bourbon Rhode“ в Атлантическом океане 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

В письме, которое официальный Киев отправил французскому президенту, Зеленский выразил благодарность за уже предпринятые усилия спасательных служб Франции по спасению украинских моряков и поиску тел погибших.

Но судьба шести украинцев остается неизвестной. Обращаюсь к Вам, господин Президент, также и от имени семей граждан Украины, ставших жертвами этой трагедии, с просьбой продолжить поисково-спасательную операцию и в случае необходимости принять дополнительные меры, – сказано в обращении Владимира Зеленского.

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Президент Украины подчеркнул, что жизнь каждого украинца является для него самой большой ценностью.

Напомним, 26 сентября у берегов Мартиники (Малые Антильские острова) затонул буксир “Bourbon Rhode“, на борту которого находилось 14 человек – в основном украинцы. Живыми удалось спасти только троих. Четверых признали погибшими. Остальные считаются пропавшими без вести.

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