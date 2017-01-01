Суд вынес приговор организатору теракта в харьковском пабе "Стена"

Марина Ковтун получила 11 лет тюрьмы, но уже в декабре ее всё равно отпустят на свободу.

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В понедельник, 7 октября, Киевский районный суд Харькова вынес приговор Марине Ковтун, которую обвиняли в организации теракта в харьковском пабе “Стена“ в июне 2014 года. Об этом сообщает NewsRoom.

В ходе судебного следствия женщина уверяла, что стала жертвой клеветы и обвиняла во лжи свидетеля, который утверждал, что передал ей оружие. Ковтун заявляла о своей невиновности и требовала оправдать ее. Однако коллегия судей приговорила обвиняемую к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, преступница должна будет выплатить компенсацию пострадавшим.

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Тем не менее, в тюрьме, теперь уже официально признанная террористкой, женщина пробудет недолго. По так называемому “закону Савченко“ она выйдет на свободу уже через два месяца - 5 декабря.

Следует отметить, что прокуратура обвиняла Ковтун и в ряде других преступлений, в частности в создании террористической организации и в организации взрыва в районе харьковского ресторана “Британия“. Однако суд признал эти обвинения недоказанными.

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Как сообщается, после оглашения приговора Ковтун снова заявила, что не признает своей вины, а также обвинила сотрудников СБУ в избиении. Адвокат осужденной не исключил, что его клиентка будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, 9 ноября 2014 года, в рок-пабе “Стена“ в центре Харькова произошел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек. За совершение теракта была задержана группа диверсантов, большинство из которых, кроме организатора Марины Ковтун, впоследствии были обменены на украинских военнопленных.

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