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Суд арестовал Пашинского на два месяца без права внесения залога

Комментариев: 4
Экс-депутат назвал такое решение нарушением закона.
Суд арестовал Пашинского на два месяца без права внесения залога
Суд арестовал Пашинского на два месяца без права внесения залога
Фейсбук Сергея Пашинского

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Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Как сообщает “Громадське“, экс-нардепа арестовали на два месяца, до 4 декабря, без права внесения залога.

Сам Пашинский охарактеризовал такое решение суда как “преступление“.

Материалы дела сфальсифицированы. Судья пошла на заведомое нарушение всех действующих норм законодательства, - заявил политик.

Напомним, Пашинского подозревают в умышленном причинении тяжелых телесных повреждений. Речь идет об инциденте в декабре 2016 года под Киевом, когда тогдашний депутат намеренно прострелил ногу мужчине в ходе ссоры.

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Теги: Сергей Пашинский, суд, арест, залог
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Комментариев (4)
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ЗаУкраину    07.10.2019, 20:07
Оценка:  -1
ЗаУкраину
Тонкая, ну очень тонкая кишка у команды зЕбилов. Когда чупакабры снова дорвутся до власти, зебилы будут развешаны по фонарным столбам.

И за них, как сейчас за януковоща, никто не заступится.
П    07.10.2019, 19:58
Оценка:  -1
П
Вроде ж в эмираты свалил. Или не успел?))))
МСергей    07.10.2019, 19:47
Оценка:  +4
МСергей
"нарушение всех действующих норм законодательства"- по закону, нужно в ногу стрелять.
rasta@    07.10.2019, 19:43
Оценка:  +5
rasta@
Этот фрукт лет на 20 тянет, а не 2 месяца.
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