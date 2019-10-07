Экс-депутат назвал такое решение нарушением закона.

Суд арестовал Пашинского на два месяца без права внесения залога Фейсбук Сергея Пашинского

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Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Как сообщает “Громадське“, экс-нардепа арестовали на два месяца, до 4 декабря, без права внесения залога.

Сам Пашинский охарактеризовал такое решение суда как “преступление“.

Материалы дела сфальсифицированы. Судья пошла на заведомое нарушение всех действующих норм законодательства, - заявил политик.

Напомним, Пашинского подозревают в умышленном причинении тяжелых телесных повреждений. Речь идет об инциденте в декабре 2016 года под Киевом, когда тогдашний депутат намеренно прострелил ногу мужчине в ходе ссоры.

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