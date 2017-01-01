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Экс-нардепа БПП отправили под домашний арест

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Бывшего нардепа от БПП Ищенко, которого обвиняют в махинациях на 20 миллионов, отправили под домашний арест.
Соратника Порошенко отправили под домашний арест
Соратника Порошенко отправили под домашний арест
myvin.com.ua

Высший антикоррупционный суд Украины избрал бывшему народному депутату Украины от БПП Валерию Ищенко меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на своей странице в Facebook в понедельник, 7 октября.

"4 октября 2019 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ по делу о завладении имуществом ГП Укрзализнычпостач и Филиала Центр обеспечения производства АО Укрзализныця в особо крупных размерах во время осуществления последним государственных закупок и применила к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Подозреваемый - народный депутат Украины VIII-ого созыва", - заявляет пресс-служба.

Отмечается, что подозреваемому запрещается покидать жилье с 22:00 до 6:00. Кроме того, судья возложила на подозреваемого дополнительные обязанности: не оставлять населенный пункт, в котором он зарегистрирован/проживает без разрешения детектива, прокурора или суда.

Также экс-нардепу необходимо воздерживаться от общения с людьми, которые работали или работают с 2015 года в филиале Центр обеспечения производства АО Укрзализныця, АО Укрзализныця и Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.

Подозреваемый должен сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на въезд/выезд в Украину.

Ранее сообщалось, что соратнику Порошенко объявили подозрение из-за хищений в Укрзализныци. Речь идет об экс-народном депутате от БПП Валерии Ищенко. Подозрения также выдвинули еще двум лицам.

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Теги: коррупция, домашний арест, похищение, Укрзализныця, нардеп, Блок Петра Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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