Экс-нардепа БПП отправили под домашний арест

Бывшего нардепа от БПП Ищенко, которого обвиняют в махинациях на 20 миллионов, отправили под домашний арест.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал бывшему народному депутату Украины от БПП Валерию Ищенко меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на своей странице в Facebook в понедельник, 7 октября.

"4 октября 2019 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ по делу о завладении имуществом ГП Укрзализнычпостач и Филиала Центр обеспечения производства АО Укрзализныця в особо крупных размерах во время осуществления последним государственных закупок и применила к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Подозреваемый - народный депутат Украины VIII-ого созыва", - заявляет пресс-служба.

Отмечается, что подозреваемому запрещается покидать жилье с 22:00 до 6:00. Кроме того, судья возложила на подозреваемого дополнительные обязанности: не оставлять населенный пункт, в котором он зарегистрирован/проживает без разрешения детектива, прокурора или суда.

Также экс-нардепу необходимо воздерживаться от общения с людьми, которые работали или работают с 2015 года в филиале Центр обеспечения производства АО Укрзализныця, АО Укрзализныця и Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.

Подозреваемый должен сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на въезд/выезд в Украину.

Ранее сообщалось, что соратнику Порошенко объявили подозрение из-за хищений в Укрзализныци. Речь идет об экс-народном депутате от БПП Валерии Ищенко. Подозрения также выдвинули еще двум лицам.

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