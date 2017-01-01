Декларации 117 военных прокуроров, включающие 596 документов, стали доступны для просмотра.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) открыло доступ к декларациям военных прокуроров в публичной части реестра. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает пресс-служба НАПК.

"Сегодня Национальное агентство завершило работы по открытию доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра. Открыто 596 документов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НАПК открыло доступ к декларациям 117 военных прокуроров. Все декларации стали доступны для просмотра в реестре.

Напомним, 16 сентября главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление, обеспечивающее изъятие деклараций военных прокуроров из публичного доступа.

Но в тот же день НАПК сообщило, что для открытия доступа к декларациям о доходах военных прокуроров агентство должно получить соответствующее постановление от Генпрокуратуры. Без этого доступ открыт не будет.

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