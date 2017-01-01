Авиакатастрофа под Львовом: Полиция отвергла нехватку топлива

Также правоохранители не верят в версию с перегрузом самолета.

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Полиция рассматривает четыре основные версии причин катастрофы грузового АН-12 во Львовской области 4 октября: ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщает пресс-служба львовской полиции.

По словам замначальника следственного управления Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковника полиции Андрея Кумечко, сейчас правоохранители работают с вещественными уликами, в том числе “черными ящиками“, а вскоре допросят и выживших пилотов:

Полицейские изъяли бортовой самописец самолета, документацию и направили их на соответствующие исследования. В производстве также назначен ряд экспертиз, которые дадут возможность окончательно установить причины того, что произошло. Кроме того, как только позволит их состояние здоровья, мы опросим членов экипажа, - заявил он.

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При этом, как пишет, zaxid.net, правоохранители отвергли ранее распространившиеся в СМИ версии о том, что самолет упал из-за нехватки топлива или перегруза:

Грузоподъемность самолета – около 15 тонн, а груза было 10 тонн. То есть перегружен он не был. Хотя мы всё еще раз перевесим, чтобы окончательно убедиться. (…) Мы изъяли остатки горючего, которого точно бы хватило, чтобы долететь этот километр, - заявил Кумечко.

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Хотя медики пока не разрешают полицейским официально допросить выживших членов экипажа, еще в ходе спасательной операции один из пилотов успел сказать полиции, что не понимает причины произошедшего.

Напомним, компании “Украина Аэроальянс“, самолет которой разбился под Львовом, запретили полеты.

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