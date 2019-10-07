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Портнов пригрозил Порошенко скорым арестом

Комментариев: 7
Экс-чиновник времен Януковича пообещал Порошенко "продолжать формировать вокруг него уголовную повестку".
Андрей Портнов грозит Петру Порошенко арестом
Андрей Портнов грозит Петру Порошенко арестом
Михаила Маркива

Экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов пригрозил пятому президенту Украины Петру Порошенко в том, что он следующий разделит участь экс-нардепа Сергея Пашинского, которого сегодня арестовали по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом Портнов в понедельник, 7 октября, написал на своей странице в Facebook.

"Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому. Мы будем продолжать формировать вокруг Вас уголовную повестку и объяснять людям структуру каждого Вашего преступления. Мы будем делать все, чтобы у властей не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора", - написал Портнов.

Как сообщалось, сегодня вечером суд арестовал Пашинского без права внесения залога.

Несколькими днями ранее Пашинский назвал объявленное ему подозрение "местью Портнова".

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Теги: суд, арест, Порошенко, Портнов, Пашинский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Letohradek    07.10.2019, 23:50
Оценка:  0
Letohradek
Если эта мразь, которая на фото, не присядет за измену Родине, то отправится на встречу с Бузиной и Кабздоном ...
C!    07.10.2019, 23:49
Оценка:  +1
C!
До чего же оно тупое) Петру Порошенко в какой то мере даже выгоден арест. Это же классика. После ареста волна недовольства зерыгами только увеличится. Походу портнов работает на Украину)
Антибес    07.10.2019, 23:43
Оценка:  -1
Антибес
Экс-чиновник аремён Януковича?А разве они оба не были чиновниками во время нахождения на троне Януковича?Конечно же были.Педрила Сахарный вообще является одним из сооснователей Партии Регионов.Так что всё в порядке!)))))
colavova    07.10.2019, 23:33
Оценка:  -1
colavova
кто б уже заткнул ему пельку? макар ты где?
Антибес    07.10.2019, 23:45
Оценка:  -1
Антибес
Что,потрохосос,не любишь когда твоего хозяина Педрилу Сахарного с говном мешают?А ты попрыгай по своим аккаунтам,напиши ещё с этих аккаунтов что-то подобное,чтобы все видели что здесь"целая толпа"рабов Педрилы!)))))
Андрей_и_Богдан    07.10.2019, 23:28
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Чуть было не забыли про коня пЕрднова
Андрей_и_Богдан    07.10.2019, 23:29
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
Как Янык в Ростове, решил напомнить о себе.
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