Глава Укроборонпрома назначил новых заместителей

Айварас Абромавичус подписал указы о назначении директора HR-департамента, начальника управления коммуникаций и заместителя по безопасности госконцерна.

У главы Укроборонпрома появились три новых зама ukroboronprom.com.ua

Генеральный директор госконцерна Укроборонпром Айварас Абромавичус назначил трех новых заместителей. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщила пресс-служба компании.

"Новая команда Укроборонпрома обновляет руководящий состав концерна. Генеральный директор Абромавичус назначил руководителей еще трех направлений: Константин Бушуев - заместитель генерального директора по безопасности. Виталий Пахомов - директор HR-департамента. Владимир Бируля - начальник управления коммуникаций", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель гендиректора Укроборонпрома по вопросам трансформаций Роман Бондарь в Facеbook , Пахомовов в 2010-2017 годах был директором по персоналу Северного, Южного и Центрального ГОКов, а еще ранее – Криворожского завода горного оборудования.

Он также напомнил, что Бируля до назначения руководил департаментом коммуникаций Минздрава и управлением внешних коммуникаций Укрпошты, а Бушуев служил в АТО и был заместителем главы Нацполиции.



Напомним, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский Напомним, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Абромавичуса генеральным директором Укроборонпрома

В середине сентября глава госконцерна утвердил на должности замов по четырем ключевым направлениям деятельности Укроборонпрома Романа Бондаря, Надежду Бегун, Сергея Иванюту и Олега Яковенко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet