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Глава Укроборонпрома назначил новых заместителей

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Айварас Абромавичус подписал указы о назначении директора HR-департамента, начальника управления коммуникаций и заместителя по безопасности госконцерна.
У главы Укроборонпрома появились три новых зама
У главы Укроборонпрома появились три новых зама
ukroboronprom.com.ua
 
Генеральный директор госконцерна Укроборонпром Айварас Абромавичус назначил трех новых заместителей. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщила пресс-служба компании.
 
"Новая команда Укроборонпрома обновляет руководящий состав концерна. Генеральный директор Абромавичус назначил руководителей еще трех направлений: Константин Бушуев - заместитель генерального директора по безопасности. Виталий Пахомов - директор HR-департамента. Владимир Бируля - начальник управления коммуникаций", - говорится в сообщении.
 
 
Как отметил заместитель гендиректора Укроборонпрома по вопросам трансформаций Роман Бондарь в Facеbook, Пахомовов в 2010-2017 годах был директором по персоналу Северного, Южного и Центрального ГОКов, а еще ранее – Криворожского завода горного оборудования.
 
Он также напомнил, что Бируля до назначения руководил департаментом коммуникаций Минздрава и управлением внешних коммуникаций Укрпошты, а Бушуев служил в АТО и был заместителем главы Нацполиции.

Напомним, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Абромавичуса генеральным директором Укроборонпрома.
 
В середине сентября глава госконцерна утвердил на должности замов по четырем ключевым направлениям деятельности Укроборонпрома Романа Бондаря, Надежду Бегун, Сергея Иванюту и Олега Яковенко.

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Теги: назначение, Укроборонпром, заместитель, Айварас Абромавичус
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Источник: korrespondent.net

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