В Днепре устранили утечку химикатов на дороге
В Днепре спасатели ликвидировали утечку из автомобильной цистерны раствора хлорида железа. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщила пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что в 13.04 понедельника в Службу спасения 101 поступило сообщение от дежурной службы 102 о том, что по на перекрестке улиц Журналистов и Днепросталевской на обочине дороги стоит автомобильная цистерна без тягача, из которой вытекает неизвестное вещество темно-коричневого цвета.
Спасатели ликвидировали утечку в 18.30. Зеркало вещества на поверхности земли достигало размеров 15 на 2,5 метра.
Опознавательные знаки по перевозке токсичных веществ на цистерне отсутствовали. По словам фирмы перевозчика, в емкости транспортировали 15 тонн раствора хлорида железа из Львова в Днепр.
Погибших и пострадавших нет.
Cмотрите фотогалерею: В Днепре устранили утечку химикатов на дороге
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