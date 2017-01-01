В Днепре устранили утечку химикатов на дороге

Спасатели более пяти часов собирали вещество, которое вытекало из автоцистерны, и очищали территорию.

В Днепре из цистерны вытекал хлорид железа dp.dsns.gov.ua

В Днепре спасатели ликвидировали утечку из автомобильной цистерны раствора хлорида железа. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в 13.04 понедельника в Службу спасения 101 поступило сообщение от дежурной службы 102 о том, что по на перекрестке улиц Журналистов и Днепросталевской на обочине дороги стоит автомобильная цистерна без тягача, из которой вытекает неизвестное вещество темно-коричневого цвета.

Спасатели ликвидировали утечку в 18.30. Зеркало вещества на поверхности земли достигало размеров 15 на 2,5 метра.

Опознавательные знаки по перевозке токсичных веществ на цистерне отсутствовали. По словам фирмы перевозчика, в емкости транспортировали 15 тонн раствора хлорида железа из Львова в Днепр.

Погибших и пострадавших нет.

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