Глава МИД рассказал о сценариях для Донбасса

Владимир Зеленский и его команда пытаются завершить процесс по Донбассу, который начали предшественники, или показать его невыполнимость для перехода к другим вариантам, заявил Вадим Пристайко.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три варианта развития ситуации в Донбассе. Об этом он рассказал 7 октября в эфире телеканала ICTV

"Можно сделать три варианта. Я вижу, как минимум, три. (Первый) попробовать договориться в рамках того несправедливого процесса, в который мы влезли много лет назад (минские соглашения - ред.). Вторая тактика - тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат, пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас, и никогда мы не сможем их вернуть. Или третий вариант - никогда больше не возвращаться к этой части Украины", - отметил глава МИД.

По его словам, на данный момент президент Владимир Зеленский и его команда пытаются завершить тот процесс по прекращению войны и возвращению Украине неподконтрольных территорий Донбасса, который был начат несколько лет назад в Минске, или показать его бесперспективность, чтобы переходить к другим вариантам.

"Сейчас президент Зеленский и вся команда пытаются все-таки завершить то, что начали предшественники, начиная с "Минска". Если мы с вами понимаем и увидим, что Путин никогда ничего не сделает, и наши партнеры больше не могут заставить его пойти на прогресс в этом направлении, то нам придется честно сказать всем гражданам Украины, что этот трек мы больше не можем выполнять, и нам никто не может помочь", – подчеркнул Пристайко.

Как указал министр, в таком случае властям нужно перейти к треку номер два и так далее, "пока мы с вами не поймем, что мы исчерпали все позиции".

"Тогда нам нужно бросить все, усиливать нашу армию и ждать очередной атаки", заявил глава МИД.

Пристайко пояснил, конкретизируя возможный трек номер два, что если Минский процесс не выполняется, "не дает нам стартовать вперед, не дает развиваться как государству", тогда нужно обращаться к мировому сообществу с тем, что Украине нужна "миссия по поддержанию мира", указал он.

"До настоящего времени эта идея не нашла понимания, несмотря на то, что об этом говорили много и предыдущий президент (Петр Порошенко – ред.), и кто угодно. Мировое сообщество не готово, чтобы этот миротворческий контингент или контингент по поддержанию мира, если говорить правильнее, помог нам восстановить хотя бы ситуацию, когда никто не убивает на нашей земле людей", - пояснил Пристайко.

"Третий трек, наверное, будет, когда мы совсем ничего не сможем сделать, и нужно будет идти по "кипрскому сценарию" или по какому-то другому", - подытожил министр.

Ранее Пристайко сообщил, что разведение сил у Золотого и Петровского, которое должно было начаться 7 октября, откладывается из-за обстрелов . Также он отметил, что все условия для саммита нормандской четверки выполнены и осталось лишь согласовать дату.