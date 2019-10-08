Климкин назвал "маразмом" формулу Штайнмайера
Формулы никогда не существовало и ее согласование является выполнением российской логики, подчеркнул экс-глава МИД.
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что формулы Штайнмайера никогда не существовало. Об этом он рассказал 7 октября в эфире телеканала ICTV.
По словам экс-главы МИД, по определению никакой согласованной формулы не было, а Штайнмайер изложил эту идею в письме после безрезультатных переговоров на уровне министров нормандской четверки.
Как указал Климкин, Штайнмайер предложил свою идею на переговорах, "когда дискуссия зашла в тупик, поскольку всем было понятно, что наше видение Минска и путинское видение диаметрально отличается".
Потом появилось письмо Штайнмайера и Фабиуса, где они выложили логику предложения по выборам на Донбассе. И это было "мнение для дальнейших разговоров".
"То есть никогда по определению формулы никакой не было", - подчеркнул Климкин и добавил, что она никогда не была согласована.
Бывший министр отметил, что считает формулу Штайнмайера "выполнением российской логики".
"Формула Штайнмайера (ее согласовать или не согласовать) - это не зрада и не победа, это - маразм. Нельзя согласовать отдельно … вот есть телега, а есть лошадь, а что-то между ними не согласовывая - это просто маразм. Это просто выполнение логики русской. И давайте закрепим, что будет какая-то русская логика особого статуса", - заявил Климкин.
По его словам Украина должна четко очертить свою позицию и требования.
"Вот сейчас Путин поднимает ставки. Мы должны выйти и сказать, если вы хотите выборы, если вы хотите выборы в какой-то перспективе - вот наши требования: 1,2,3. Или нам наши друзья помогут выполнить эти требования … Или мы будем как страусы смотреть и говорить, нет, у нас никаких требований, мы выполняем требования Путина", - считает экс-глава МИД.
Напомним, 1 октября Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера на переговорах в Минске. Это вызвало бурную реакцию в обществе и привело к митингам.
По словам президента Владимира Зеленского, Украина в Минске договорилась о том, что закон об особом статусе Донбасса заработает только после проведения там местных выборов, которые пройдут в соответствии с законодательством Украины и под наблюдением ОБСЕ.
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В жoпу йобаный дебил !
Его мамку Вовкай звали
Хором в рот всегда давали !!!))