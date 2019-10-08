В Днепре посреди дороги появился глубокий провал
Огромные промоины после осенних дождей образовались на центральном проспекте в Днепре. Об этом сообщает Telegram-канал Х****й Днепр во вторник, 8 октября.
Новые оползневые очаги образовались в районе строящихся станций метро на проспекте Яворницкого. По словам очевидцев, коммунальщики просто фотографируют огромную полость рядом с домом, в которую может поместиться автомобиль.
Судя по опубликованному фото, инцидент произошел около 88-го дома рядом с парком Глобы. В городском совете Днепра пока никак не прокомментировали ситуацию.
Cмотрите фотогалерею: В Днепре посреди дороги появился глубокий провал
Напомним, что 5 октября в здании второго общежития Национального технического университета Днепровская политехника треснула одна из стен. Студентов эвакуировали.
Уже в понедельник Днепр сковали пробки из-за ограничения движения транспорта, введенного после провала грунта у студенческого общежития.
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