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В Днепре посреди дороги появился глубокий провал

Комментариев: 2
Посреди дороги в Днепре образовалась большая промоина. Коммунальщики пока не предпринимали никаких действий. Ранее из-за промоины в местном общежитии треснула стена, а студентов пришлось эвакуировать.
В Днепре в дороге появилась промоина
В Днепре в дороге появилась промоина
t.me/hyevuy_dnepr

Огромные промоины после осенних дождей образовались на центральном проспекте в Днепре. Об этом сообщает Telegram-канал Х****й Днепр во вторник, 8 октября.

Новые оползневые очаги образовались в районе строящихся станций метро на проспекте Яворницкого. По словам очевидцев, коммунальщики просто фотографируют огромную полость рядом с домом, в которую может поместиться автомобиль.

Судя по опубликованному фото, инцидент произошел около 88-го дома рядом с парком Глобы. В городском совете Днепра пока никак не прокомментировали ситуацию.

 

 

Напомним, что 5 октября в здании второго общежития Национального технического университета Днепровская политехника треснула одна из стен. Студентов эвакуировали.

Уже в понедельник Днепр сковали пробки из-за ограничения движения транспорта, введенного после провала грунта у студенческого общежития.

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Теги: дороги, Днепр, дорога, обвал
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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GentleAngel    08.10.2019, 08:38
Оценка:  0
GentleAngel
В прошлом году в Запорожье ушла под землю фура: https://tsn.ua/ru/ukrayina/fura-p rovalilas-pod-zemlyu-pryamo-vo-vr emya-dvizheniya-v-zaporozhe-12605 82.html
Шкиряк_и_Зорян    08.10.2019, 08:15
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
А билеты в этот Провал продавать будут или можно попасть туда бесплатно?
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