В Днепре посреди дороги появился глубокий провал

Посреди дороги в Днепре образовалась большая промоина. Коммунальщики пока не предпринимали никаких действий. Ранее из-за промоины в местном общежитии треснула стена, а студентов пришлось эвакуировать.

В Днепре в дороге появилась промоина t.me/hyevuy_dnepr

Огромные промоины после осенних дождей образовались на центральном проспекте в Днепре. Об этом сообщает Telegram-канал Х****й Днепр во вторник, 8 октября.

Новые оползневые очаги образовались в районе строящихся станций метро на проспекте Яворницкого. По словам очевидцев, коммунальщики просто фотографируют огромную полость рядом с домом, в которую может поместиться автомобиль.

Судя по опубликованному фото, инцидент произошел около 88-го дома рядом с парком Глобы. В городском совете Днепра пока никак не прокомментировали ситуацию.

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Напомним, что 5 октября в здании второго общежития Национального технического университета Днепровская политехника треснула одна из стен. Студентов эвакуировали.

Уже в понедельник Днепр сковали пробки из-за ограничения движения транспорта, введенного после провала грунта у студенческого общежития.

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