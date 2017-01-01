Итоги 7 октября: Доводы Штайнмайера и срыв разведения

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Автор “формулы“ по Донбассу отверг ее критику; глава МИД сообщил, что разведение сил на востоке Украины откладывается: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

США начали вывод войск с северо-востока Сирии

Белый дом официально подтвердил вывод вооруженных сил США с северо-востока Сирии.

Как указали в Вашингтоне, теперь ответственность за удерживание захваченных в регионе боевиков ИГИЛ несет Турция, которая будет проводить там операцию по созданию зоны безопасности.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что разрушит турецкую экономику, если власти страны предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.

Суд арестовал Сергея Пашинского

Печерский районный суд Киева отправил под арест бывшего народного депутата Сергея Пашинского без права внесения залога. Он будет находиться под стражей до 4 декабря из-за инцидента со стрельбой, который произошел в конце 2016 года.

В Стокгольме огласили победителя Нобелевской премии по физиологии и медицине

Нобелевскую премию 2019 года в области медицины получили Уильям Кейлин, Питер Рэтклифф и Грэгг Семенц, которые узнали, как клетки живого организма адаптируются к недостатку кислорода.

Глава МИД заявил, что разведение сил на Донбассе откладывается

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что украинская армия не начала отвод войск в районах населенных пунктов Золотое и Петровское на Донбассе, так как несколько дней назад произошли обстрелы со стороны сепаратистов.

Также Пристайко отметил, что все условия для саммита нормандской четверки выполнены и осталось лишь согласовать дату.

Штайнмайер объяснил свою “формулу“

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отверг критику своей “формулы“ по Донбассу, которую он предложил на посту министра иностранных дел Германии.

По его словам, формула содержит “попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких“.

Политик также отверг мнение о том, что на содержание его “формулы“ сильное влияние оказала Россия.

Премьер назвал четыре приоритета работы Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в числе приоритетов украинского правительства − приватизация госпредприятий, открытие рынка земли, демонополизация энергетического рынка и развитие инфраструктуры.

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