Пресс-секретарь президента Украины "множит на ноль" работу в рамках кампании украинского МИД #CorrectUA - KyivNotKiev.

Люди предполагают, что Мендель просто перекинула текст через автопереводчик

Мендель опять попала под шквал критики пользователей Сети

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Мендель опять попала под шквал критики пользователей Сети

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель снова оказалась в центре внимания. На этот раз она разозлила украинцев своим постом в Twitter.

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В сообщении, в котором Мендель рассказала об интервью Зеленского корейскому изданию, она написала слово “Киев“ как “Kiev“ (передавая фонетику русского языка), хотя Украина на всех фронтах давно добивается правильного написания украинского звучания названия столицы - “Kiyv“.

Многие пользователи Сети возмущены тем, что представитель главы государства “множит на ноль“ титанические усилия украинцев, направленные в рамках компании кампании украинского МИД #CorrectUA - KyivNotKiev. Люди считают, что Мендель банально воспользовалась переводчиком, поэтому допустила такую ошибку.

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Как сообщалось, 28 сентября журналисты потребовали от Мендель и Богдана извинений.

После чего Юлия Мендель пожаловалась на “травлю, буллинг и харассмент“.

7 октября журналист Яновский заявил в полицию на Мендель.

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