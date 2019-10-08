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Мендель опять попала под шквал критики пользователей Сети

Комментариев: 4
Пресс-секретарь президента Украины "множит на ноль" работу в рамках кампании украинского МИД #CorrectUA - KyivNotKiev.
Мендель опять попала под шквал критики пользователей Сети
© Facebook Юлии Мендель
Фото 1/11
  • Люди предполагают, что Мендель просто перекинула текст через автопереводчик
  • Люди предполагают, что Мендель просто перекинула текст через автопереводчик
  • Люди предполагают, что Мендель просто перекинула текст через автопереводчик
  • Люди предполагают, что Мендель просто перекинула текст через автопереводчик
  • Люди предполагают, что Мендель просто перекинула текст через автопереводчик
  • Люди предполагают, что Мендель просто перекинула текст через автопереводчик
  • Люди предполагают, что Мендель просто перекинула текст через автопереводчик
  • Люди предполагают, что Мендель просто перекинула текст через автопереводчик
  • Люди предполагают, что Мендель просто перекинула текст через автопереводчик
  • Люди предполагают, что Мендель просто перекинула текст через автопереводчик
  • Люди предполагают, что Мендель просто перекинула текст через автопереводчик
Мендель опять попала под шквал критики пользователей Сети
Люди предполагают, что Мендель просто перекинула текст через автопереводчик
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель снова оказалась в центре внимания. На этот раз она разозлила украинцев своим постом в Twitter.

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В сообщении, в котором Мендель рассказала об интервью Зеленского корейскому изданию, она написала слово “Киев“ как “Kiev“  (передавая фонетику русского языка), хотя Украина на всех фронтах давно добивается правильного написания украинского звучания названия столицы - “Kiyv“.

Многие пользователи Сети возмущены тем, что представитель главы государства “множит на ноль“ титанические усилия украинцев, направленные в рамках компании кампании украинского МИД #CorrectUA - KyivNotKiev. Люди считают, что Мендель банально воспользовалась переводчиком, поэтому допустила такую ошибку.

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Как сообщалось, 28 сентября журналисты потребовали от Мендель и Богдана извинений.

После чего Юлия Мендель пожаловалась на “травлю, буллинг и харассмент“.

7 октября журналист Яновский заявил в полицию на Мендель.

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Теги: Юлия Мендель, Зеленский, KyivNotKiev
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Комментариев (4)
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Kizer    08.10.2019, 10:21
Оценка:  0
Kizer
Если пишите про ошибки то не делайте их сами! Ох и трешняк "хотя Украина на всех фронтах давно добивается правильного написания украинского звучания названия столицы - “Kiyv“. "
Letohradek    08.10.2019, 10:11
Оценка:  +1
Letohradek
Пора народ подымать на восстание! Уговорами не получится решить проблему в Украине, которую создали 73% недоразвитых!
alex-zol    08.10.2019, 10:09
Оценка:  -2
alex-zol
Критика жлобов не критика)))) идите на йух)))))))))
Бигсэм    08.10.2019, 10:08
Оценка:  0
Бигсэм
Здесь её можно поддержать - всё-таки Киев звучит лучше, чем Куив.
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