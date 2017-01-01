Синоптики предупредили о заморозках

Сегодня в Украине будет солнечно, но достаточно холодно.

По всей территории Украины сегодня будет переменчивая облачность. Между тем, будет достаточно холодно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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В западной части страны сегодня солнечно. Между тем, воздух прогреется в пределах +8…+11 градусов по Цельсию. Ночью вероятны заморозки до -4 градусов.

На востоке страны сегодня также без осадков. Будет облачно с прояснениями. На термометре +7…+12 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -3 градусов.

Южным регионам обещают сухую погоду. Между тем, на улице всего +9…+12 градусов по Цельсию. Ожидаются заморозки в ночное время до -3.

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На севере страны сегодня без осадков, но будет достаточно холодно. Днем +8…+10, ночью -1…-3.

В Центральной Украине также переменчивая облачность. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +12 градусов. Ночью ожидаются заморозки до -3 градусов.

В столице сегодня достаточно солнечно. Тем не менее, воздух прогреется в пределах +9…+11 градусов. Ночью температура воздуха снизится до -2 градусов.

Напомним, в Карпатах выпал снег, обещают сильные заморозки. Заснежило, в частности, в окрестностях села Поляниця возле курорта Буковель, на Драгобрате, а также возле Славского.

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