Кикбоксера-убийцу Оленчика экстрадировали из РФ и арестовали в Киеве

Жертва убийства был финансовым директором в компании из фармацевтической сферы.

Следствие установило причастность подозреваемого к убийству в октябре 2017 года скриншот

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Подозреваемый в убийстве украинский мастер боевых искусств Вадим Оленчик, которого в начале года задержали в Санкт-Петербурге, экстрадирован из Российской Федерации в Украину. Соломенский районный суд Киева арестовал его на 60 дней без альтернативы залога.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает “Интерфакс-Украина“.

В феврале текущего года Генеральная прокуратура Украины направила в РФ запрос о выдаче подозреваемого для привлечения к уголовной ответственности. В августе этот запрос был удовлетворен, после чего начался процесс экстрадиции, который завершился на минувшей неделе.

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“На сегодняшний день Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №9 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей 24-летнему уроженцу Черкасской области, которого подозревают в убийстве мужчины в октябре 2017 года в Киеве“, - рассказала Максимец.

По ее словам, следствие установило причастность подозреваемого к убийству в октябре 2017 года. Ему инкриминируют п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 289 УК Украины.

Пресс-секретарь также указала, что потерпевший работал финансовым директором в компании из фармацевтической сферы.

По данным открытых источников, двукратный чемпиона мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу В.Оленчик с конца 2017 года разыскивается по делу об убийстве в Киеве его знакомого с последующим угоном автомобиля.

Как сообщалось 30 января, в Питере был задержан украинский кикбоксер, подозреваемый в убийстве.

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