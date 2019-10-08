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Боевики “ЛДНР” не станут народными депутатами Украины, - Пристайко

Комментариев: 2
Министр заявил о “красной линии” “формулы Штайнмайера”.
Пристайко рассказал о "красных линиях"
Пристайко рассказал о "красных линиях"
Офис президента

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что боевики так называемых “ЛДНР” никогда не смогут стать народными депутатами Украины и занять место в украинском парламенте.

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Об этом министр заявил в эфире программы “Свобода слова” ICTV.

Например, люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся и не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая "красная линия", - отметил Пристайко.

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Кроме того, глава украинского МИД заявил, что “формула Штайнмайера” предусматривает ряд других “красных линий” “в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждения”.

Напомним, глава МИД рассказал о сценариях для Донбасса. Владимир Зеленский и его команда пытаются завершить процесс по Донбассу, который начали предшественники, или показать его невыполнимость для перехода к другим вариантам, заявил Вадим Пристайко.

 

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Теги: Пристайко, формула Штайнмайера, МИД, боевики
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Комментариев (2)
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Бигсэм    08.10.2019, 10:07
Оценка:  0
Бигсэм
Всё обрисовали красными линиями - так ситуация никогда не сдвинется с мертвого места, тем более, что там скоро вырастет новое поколение, которое никогда не знало Украины.
VSHIVANKA    08.10.2019, 10:00
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЭТОГО НЕ БУДЕТ В ПРИНЦИПЕ , ТК ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИК НЕ МОГУТ БЫТЬ ДЕПУТАТАМИ ПАРЛАМЕНТА ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА.....)))
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