Боевики “ЛДНР” не станут народными депутатами Украины, - Пристайко

Министр заявил о “красной линии” “формулы Штайнмайера”.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что боевики так называемых “ЛДНР” никогда не смогут стать народными депутатами Украины и занять место в украинском парламенте.

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Об этом министр заявил в эфире программы “Свобода слова” ICTV.

Например, люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся и не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая "красная линия", - отметил Пристайко.

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Кроме того, глава украинского МИД заявил, что “формула Штайнмайера” предусматривает ряд других “красных линий” “в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждения”.

Напомним, глава МИД рассказал о сценариях для Донбасса. Владимир Зеленский и его команда пытаются завершить процесс по Донбассу, который начали предшественники, или показать его невыполнимость для перехода к другим вариантам, заявил Вадим Пристайко.

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