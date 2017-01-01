В Харькове начальница отделения госбанка вымогала взятки у "переселенцев"

Чиновница насчитывала пенсии гражданам, которые продолжают жить во временно оккупированных районах Донбасса.

В Харькове СБУ вместе с Нацполицией разоблачили заведующую отделения госбанка в злоупотреблениях при обслуживании “переселенцев“.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Оперативники установили, что женщина систематически требовала от переселенцев деньги за проведение процедуры идентификации без их физического присутствия в отделении банка. За каждого такого клиента на основании наличия только его пенсионной банковской карточки заведующая получала от посредников от 200 грн за каждое продление начислений.

Чиновница с нарушением действующего законодательства, насчитывала пенсии гражданам, которые фактически не меняли место жительства и продолжают жить во временно оккупированных районах Донбасса.

В рамках отрытого уголовного производства СБУ задокументировала получение руководительницей отделения двух “траншей“ неправомерной выгоды на общую сумму почти 15 тыс. гривен.

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Решается вопрос о сообщении чиновнице в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 8 августа, в Одессе менеджер госбанка за взятки списывал проблемные кредиты.

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