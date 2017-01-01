Копы в Одессе "выбивали" показания у задержанных – ГБР

Им уже объявлено о подозрении в пытках, за что грозит тюрьма на срок до 10 лет.

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Следователи Николаевского территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум инспекторам Управления патрульной полиции в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как сообщается, во время патрулирования железнодорожного вокзала в городе Одесса, полицейские задержали двух человек и доставили в опорный пункт полиции. Причиной задержания было подозрение в краже золотой цепочки, в чем копы и хотели получить признание задержанных.

С целью получения нужных показаний и признания в совершении кражи, полицейские унижали одного из задержанных, применяли к нему психологическое давление, угрожали расправой и наносили многочисленные удары резиновой дубинкой, - говорится в сообщении ГБР.

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Расследование действий патрульных ведет прокуратура Одесской области, оперативное сопровождение - Одесское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины. Полицейским инкриминируют умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания с целью получить от пострадавшего признание (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

Если вина патрульных будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, под Житомиром глава управления полиции торговал наркотиками.

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