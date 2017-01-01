Дмитрий Разумков празднует 36-летие

Спикер парламента сегодня празднует день рождения.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сегодня, 8 октября, празднует свой день рождения. Сегодня главе парламента исполнилось 36 лет.

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Дмитрий Разумков родился 8 октября 1983 года в городе Бердичев Житомирской области. Он женат и вместе с супругой воспитывает 2 сыновей.

Дмитрий Разумков в 2007 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности “международные экономические отношения“. Уже в 2011 году он получил второе высшее образование в Национальном университете государственной налоговой службы по специальности “правоведение“.

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Первую серьезную должность Разумков получил в 2013 году. На протяжении двух лет он занимал должность советника председателя Кировоградской областной госадминистрации.

Затем в 2015 году он стал директором консалтинговой компании Ukrainian Consulting Group, где проработал до 2019 года.

Жизнь Разумкова изменилась во время выборов Президента 2019 года. Тогда Разумков начал работать советником по политическим вопросам и руководителем избирательного штаба Президента Владимира Зеленского. В мае этого же года Разумков возглавил партию “Слуга народа“.

В июле 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады от партии, а уже 29 августа депутаты избрали Разумкова председателем парламента. За это решение проголосовали 382 депутата.

Напомним, Разумков отчитал нардепов за курение и еду в зале Рады. Спикер парламента также призвал депутатов “не удовлетворять другие физиологические потребности“ в Раде.

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